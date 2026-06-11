Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'e 'makam' başvurusu: Özgür Özel’in odasını istedi

Mahkeme kararıyla CHP yönetimine gelen Kemal Kılıçdaroğlu ekibi, TBMM Başkanlığı'na dilekçe vererek Özgür Özel’in kullanımındaki makam odasının boşaltılmasını ve kendisine tahsis edilmesini istedi.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına gönderdiği dilekçeyle Özgür Özel'in kullanımında olan makam odasının boşaltılarak kendisine tahsis edilmesini talep etti.

Sözcü'nün haberine göre, Kılıçdaroğlu, kurmayları aracılığıyla TBMM Başkanlığı'na ilettiği resmi dilekçede, Meclis çatısı altında bulunan ve halihazırda Özgür Özel'in kullanımında olan makam odasının boşaltılmasını ve kendisine tahsis edilmesini istedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN İSTEKLERİ…

Kılıçdaroğlu, daha önce Ankara Valiliği'ne verdiği iki ayrı dilekçe ile CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesini istemişti. Bu talebin ardından çevik kuvvet polisinin kapısını kırarak girdiği CHP Genel Merkezi, saatler süren müdahalenin ardından Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının kullanımına sunulmuştu.

Geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı'na doğrudan bir başvuru daha yapan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in "CHP TBMM Grup Başkanı seçildiği oylamanın da iptal edilmesini" istemişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu başvurulara henüz resmi bir yanıt verilmedi. Her iki dilekçeye bu hafta içerisinde dönüş yapılması bekleniyor.