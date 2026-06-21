Kılıçdaroğlu’nun sert tavrına karşı Özel kanadı kurultay istemeye devam ediyor: ‘Süre dolunca başvuru yapacağız’

Mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün yaptığı açıklamaları değerlendiren CHP’nin seçilmiş yönetiminden isimler, açıklamalardaki bir çok çelişkiye dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun hem belediye başkanlarına hem de milletvekillerine “yargısız infaz” yaptığını söyleyen kurmaylar “Hem belediye başkanlarımız hakkındaki iddianamelerle ilgili ‘Bilmiyorum, okumadım, hukukçu değilim’ gibi yanıtlar veriyor hem de ‘Yargıya gitsinler, aklansınlar’ diyor. ‘Bilmiyorum’ dediği iddianamelerdeki iftiraları doğru kabul edip suçlamalar yapıyor. Bu sırada da başkanların ailelerine yaptığı baskıları, çıplak aramayı, ailelerle tehdidi ve siyasi operasyon düzenini görmezden geliyor” tepkisini gösterdi.

‘SİZİ KORURUZ TELEFONU’ İDDİASI

Kılıçdaroğlu’nun bu tavrıyla hem milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına destek vereceğini gösterdiğini hem de belediye başkanlarını yalnız bırakacağını ilan ettiğini söyleyen kurmaylar “Butlandan sonra belediye başkanlarımızı arayıp ‘Genel merkezin yanında durursanız, bir fotoğraf verirseniz sizi koruruz’ diyorlardı. Operasyon olmayacağını söylüyorlardı. Ancak hem operasyonlar sürüyor hem de arkadaşlarımızı Saray yargısına bırakacaklarını gösterdiler” dedi.

İMZALAR HAFTAYA TESLİM EDİLECEK

Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultaya kapıyı kapatan açıklamalarına karşın parti içinde mücadeleyi sürdüreceklerini ve kurultay talebini yineleyeceklerini belirten kurmaylar “İl başkanlarımız geçen çarşamba kurultay imzalarını teslim ettiler. 10 günlük de süre verdiler. Bu süre tamamlanınca tüzüğün gereği yapılmazsa biz mahkemeye başvuracağız. Bu iş Kemal Bey’in niyetine kalan bir konu değil. Tüzük ve kurallara bağlı bir mesele. Yeterli imza var. Süre dolunca başvurumuzu yapacağız” ifadelerini kullandı.

ÖZEL, HALKLA OLMAYA DEVAM EDECEK

Öte yandan, CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel’in bu hafta Denizli ve Burdur’da yaptığı il ziyaretleri gibi ziyaretlere devam edeceği öğrenildi. Partinin seçilmiş kurmayları, konuyla ilgili “Şu anda genel merkezdeki ekip evden genel merkeze, genel merkezden MYK odasına gidiyor. Sokağa çıktıkları, çarşı pazar gezdikleri yok. Özgür Bey’in sokakta gördüğü ilgi ise ortada. Bu nedenle gelecek hafta yine çarşı, pazar gezmeye, kahvehane ziyaretleri yapmaya devam edecek. Doğrudan halkla temas etmeyi sürdürecek” dedi.