Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesinde ertelenen elektrik faturalarının toplu kesilmesine tepki

Yayınlanma: 06.06.2023 - 19:39

Güncelleme: 06.06.2023 - 19:47

Günlerce elektriksiz bırakılan depremzedelere binlerce liralık elektrik faturası gönderilmeye başlandı. 6 Şubat’taki deprem felaketinden etkilenen kentler afet bölgesi ilan edilmişti. Bu kentlerde elektrik, su ve doğalgaz faturalarının 3 ay boyunca ertelendiği açıklanmıştı.

Haziran ayının gelmesiyle beraber Sabancı Holding ve Almanya merkezli E.ON iştiraki olan Toroslar EDAŞ Hatay’da yaşayan depremzedelere elektrik faturalarını göndermeye başladı. Evlerine gelen toplu elektrik faturalar depremzedeler tarafından tepkiyle karşılandı.

Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruma tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin" dedi.