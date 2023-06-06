Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesinde ertelenen elektrik faturalarının toplu kesilmesine tepki

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen felaketin ardından deprem bölgesinde üç ay boyunca ertelenen elektrik faturalarının sürenin dolmasıyla birlikte toplu şekilde faturalandırılmasına CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu, "İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. O faturaları silin" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 19:39
Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesinde ertelenen elektrik faturalarının toplu kesilmesine tepki
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Günlerce elektriksiz bırakılan depremzedelere binlerce liralık elektrik faturası gönderilmeye başlandı. 6 Şubat’taki deprem felaketinden etkilenen kentler afet bölgesi ilan edilmişti. Bu kentlerde elektrik, su ve doğalgaz faturalarının 3 ay boyunca ertelendiği açıklanmıştı. 

Haziran ayının gelmesiyle beraber Sabancı Holding ve Almanya merkezli E.ON iştiraki olan Toroslar EDAŞ Hatay’da yaşayan depremzedelere elektrik faturalarını göndermeye başladı. Evlerine gelen toplu elektrik faturalar depremzedeler tarafından tepkiyle karşılandı. 

Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruma tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin" dedi.


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