Ertelenen elektrik faturaları toplu şekilde gönderiliyor: Depremzedeler tepkili!

Yayınlanma: 06.06.2023 - 10:30

Güncelleme: 06.06.2023 - 10:31

Günlerce elektriksiz bırakılan depremzedelere binlerce liralık elektrik faturası gönderilmeye başlandı. 6 Şubat’taki deprem felaketinden etkilenen kentler afet bölgesi ilan edilmişti. Bu kentlerde elektrik, su ve doğalgaz faturalarının 3 ay boyunca ertelendiği açıklanmıştı.

BirGün’den Berkay Sağol’un aktardığına göre, haziran ayının gelmesiyle beraber Sabancı Holding ve Almanya merkezli E.ON iştiraki olan Toroslar EDAŞ Hatay’da yaşayan depremzedelere elektrik faturalarını göndermeye başladı. Evlerine gelen toplu elektrik faturalar depremzedeler tarafından tepkiyle karşılandı.

“3 AYLIK BEDELİ TOPLASANIZ BİLE BU KADAR ETMEZ, 7 BİN LİRA FATURA GELDİ”

Hatay Defne’nin Dursunlu Mahallesi’nde yaşayan Mahmut Günay 7 bin 712 TL gelen elektrik faturasına isyan ederek “Bizim mahallemizde deprem anında yıkım az oldu ama binalar çok hasar aldı. Depremden sonra ilk birkaç hafta evlere giremedik ve elektrik yoktu zaten. Elektriklerin olmadığı dönemde sayaçlar işledi mi bilmiyoruz. O dönemde jeneratör vasıtasıyla mahallede yaklaşık 30 ailenin hem ısınmasını sağladık hem telefonlarını şarj ettik. Mahalleye elektrik geldikten sonra evlerine giremeyen kişilere yardımcı olmak için elektrik ilettik. Şu anda evlerimize elektrik faturaları geldi. 3 Şubat ile 5 Haziran arasında gelen elektrik faturam 7 bin 712 TL bedelinde. Depremden önce zaten aylık 500 veya 600 TL fatura ödüyordum. En fazla 700 TL civarında ödedim. 3 ayı toplasanız bile o kadar etmiyor. Mahallede herkes şu anda tepkili ve bu faturalara itiraz edeceğiz” dedi.

“EVİMİZDE YAŞARKEN BİLE BU KADAR GELMİYORDU”

Hatay'ın Antakya Serinyol Mahallesi’nde yaşayan ve depremden 1 hafta sonra İzmir’e zorunlu bir şekilde göç etmek zorunda kalan depremzede Yeliz Avcı da, şunları dile getirdi:

“14 Şubat’tan beri evimizde düzenli bir yaşam yok. Biz ailecek İzmir’e taşındık. Sadece eşim bazı günlerde eve gidiyordu ve bize normalde evimizde yaşadığımız dönemde bile gelmeyen 2 bin 668 TL’lik bir fatura geldi. Fatura bilgisini gördükten sonra çok şaşırdım.”

Öte yandan Hatay’da başka depremzedelere de 7 bin 315 TL, 5 bin 458 TL ve 6 bin 629 TL’lik elektrik faturalarının gönderildiği öğrenildi.

6 GÜNDÜR ELEKTRİKLERİ YOK

Hatay Odabaşı Mahallesi 2495 numaralı sokakta binaların yıkımı sırasında güvenlik gerekçesiyle elektrik kabloları kesildi. Elektrik kesintisi 6 gündür devam ediyor. Çadırlarla beraber yaklaşık 100 hanenin kaldığı sokakta yaşayan Sergen Susam, “Buzdolabımızda yemekler bozuldu. Şarj problemi yaşıyoruz, insanların karanlığa karşı tetiklenmeleri var. Elektrik vermek bu çağda bu kadar zor olmamalı. Elektrik şirketi bize 5 gün boyunca bir saat belirterek çözüleceğini söylediler ancak hiçbir şey olmadı. Daha yıkılmayı bekleyen 6 bina var. Tüm binalar yıkıldıktan sonra elektrik verilecekse bize gerçeği söylesinler, biz de ona göre davranalım” dedi.