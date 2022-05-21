Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çekti
CHP'nin Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingine gelen Nusret Gümüşel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çekti. Gümüşel, "Herkes fotoğraf çektirmek istiyor" dedi.
CHP'nin Maltepe'de düzenlediği miting için gelenler arasında bulunan emekli Nusret Gümüşel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle ilgi çekti.
Alandakilerin fotoğraf çektirdiği 74 yaşındaki Gümüşel, "Bazen sokakta çevirip akrabası mısın diye soruyorlar" dedi.
Nusret Gümüşel, "Kimisi o olup olmadığımı soruyor. Bu benzerlikten memnunum. Burada da çok ilgi var. Herkes fotoğraf çektirmek istiyor. İlgiden kaçıp buraya geldim, burada da size yakalandım. Kemal Kılıçdaroğlu ile tanıştım. O da benzediğimizi söyledi. Ankara'ya gittim onu görmeye" diye konuştu.
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