Kılıçdaroğlu’ndan 100. yıl paylaşımı: ‘Ülkemiz ve halkımız için buradayız’

Yayınlanma: 09.09.2023 - 12:01

Güncelleme: 09.09.2023 - 12:01

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden partisinin 100. yılına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla hazırlanan, Türkiye'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi 100 yaşında! Partimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum. İlk günün heyecanı 100 yılın deneyimi ile ülkemiz ve halkımız için buradayız!”