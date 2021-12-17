Kılıçdaroğlu'ndan A haber'e sert yanıt!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, A Haber'in kendisiyle ilgili yaptığı haberi sosyal medya hesabında paylaşarak tepki göstrerdi. Kılıçdaroğlu, "Biz muhalefette iken bile emekçilerimize sahip çıkıyoruz" dedi.
Milyonlarca çalışanın beklediği 2022 asgari ücret zammı dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 bin 253 TL olarak açıklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 TL olacağını duyurdu.
Yandaş A Haber ise, dün gece saatlerinde yaptığı bir haberde Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını hedef alarak, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret çelişkisi! 5376 TL olmalı dedi ama kendi belediyelerine 4500 TL verdi" dedi.
"SÖYLEYİN MÜDÜRÜNÜZE..."
CHP lideri Kılıçdaroğlu, A Haber'in kendisini hedef alan haberi sosyal medya hesabından alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a, korkmasın ve seçimlerden kaçmasın. İktidara geldiğimizde 5.376 TL değil, 5.500 TL vereceğiz, hem de hemen! Biz muhalefette iken bile emekçilerimize sahip çıkıyoruz"
Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a, korkmasın ve seçimlerden kaçmasın. İktidara geldiğimizde 5.376 TL değil, 5.500 TL vereceğiz, hem de hemen! Biz muhalefette iken bile emekçilerimize sahip çıkıyoruz. https://t.co/9fMaUHaC1k— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 17, 2021
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