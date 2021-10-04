Kılıçdaroğlu’ndan, Abant’taki toplantıda milletvekillerine net mesajlar verdi

04 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Abant’ta gerçekleştirilen iki günlük TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nda, milletvekillerine çok net bir dille “iktidarla polemik yaratacak, Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ya da toplumu ayrıştıran her türlü konuda tartışmaya girmekten sakınmaları gerektiği” konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı, Başkan Ali Erbaş üzerinden hedef almayın. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı, din konusunda toplumu aydınlatmak üzere Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kurulmuş bir kurum. Kurucu iradeyi yansıtan bir partiyiz. Sizlere, laiklik, Diyanet gibi konularda gündemdeki tartışmalara yönelik sorular sorulursa, yanıtlayın ancak polemik dilinden uzak durun. Amacımız halkın sorunlarının çözümü. Halka iktidar olduğumuzda sorunları çözebileceğimizi hissettirin” dediği belirtildi.

‘POLEMİKTEN UZAK DURUN’

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, Büyük Abant Oteli’nde düzenlenen ve iki gün süren CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nda, başta ekonomi ve dış politika olmak üzere pek çok sorun masaya yatırıldı. Milletvekilleri de sahadan aldıkları izlenimleri CHP lideri Kılıçdaroğlu’na aktardı. Toplantının “seçim ve iktidar odaklı geçtiğinin” altı çizilirken, Kılıçdaroğlu’nun da milletvekillerine bu kapsamda bazı uyarılarda bulunduğuna dikkat çekildi.

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda, milletvekillerine en önemli mesajının “83 milyonu kucaklayıcı bir dil kullanmaları ve iktidar partisiyle polemik dilinden uzak kalmaları olduğu” ifade edilirken, milletvekillerinin yeni yasama yılında da sahada olmaları gerektiği vurgusunda bulunduğunun altı çizildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisi ekonomi. CHP, halkın sorunlarının çözüm adresi olacak. Bu konuda, yurttaşlara ekonomi ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, teknik ayrıntılara girmekten kaçının. Örneğin, tarımda taban fiyatların nasıl olması gerektiğini anlaşılır bir dille anlatın. Faiz borçlarının silineceği gibi hedeflerimizi, yapmak istediklerimizi anlatın. Sorunlardan çok çözüm önerileri üzerinde durun” dediği kaydedildi.

Bu seneki Abant toplantısının diğer yıllardaki toplantılardan farklı olarak “parti içi meselelerin gündeme gelmediği, tüm milletvekillerinin iktidar hedefinde birleştiği” bir toplantı olduğunun da altı çizilirken, Kılıçdaroğlu’ndan toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konumu ile ilgili de milletvekillerine önemli bir uyarı geldiğine dikkat çekildi.

Kılıçdaroğlu’nun, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “salt Başkan Ali Erbaş üzerinden nitelendirilecek bir kurum olmadığı” vurgusunu yaparak, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı, Başkan Ali Erbaş üzerinden hedef almayın. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı, din konusunda toplumu aydınlatmak üzere Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kurulmuş bir kurum. Kurucu iradeyi yansıtan bir partiyiz. Sizlere, laiklik, Diyanet gibi konularda gündemdeki tartışmalara yönelik sorular sorulursa, yanıtlayın ancak polemik dilinden uzak durun. Amacımız halkın sorunlarının çözümü. Halka iktidar olduğumuzda sorunları çözebileceğimizi hissettirin” dediğinin altı çizildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun kamuoyunu sistem tartışmaları üzerinden “güçlendirilmiş parlamenter sisteme nasıl dönüleceğinin teknik ayrıntılarla anlatmak yerine, muhalefetin neden bu sistemi tercih ettiğinin kesin, anlaşılır ve net ifadelerle aktarılması gerektiği” uyarısını yaptığı da kaydedildi.