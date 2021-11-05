Kılıçdaroğlu'ndan Bülent Ecevit mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 15. yıl dönümünde eski Başbakan ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i, yayınladığı sosyal medya mesajı ile andı.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2021 Cuma, 11:35
Kılıçdaroğlu'ndan Bülent Ecevit mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitirmesinin 15. yılında eski Başbakan ve eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit için mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

"Ömrünü milletine adamış, cesareti, mütevaziliği ve sevgiye olan inancıyla gönüllerde taht kurmuş, Kıbrıs’ın Fatih’i, Türkiye’nin Karaoğlan’ı, büyük siyaset ve devlet adamı, Genel Başkanım Bülent Ecevit'i rahmet ve özlemle anıyor, anısı önünde saygıyla eğiliyorum.”


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