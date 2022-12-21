Kılıçdaroğlu'ndan 'en uzun gece' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en uzun gece olarak bilinen 21 Aralık dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünden itibaren adım adım, karanlıkları azaltacağız!" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2022 Çarşamba, 23:13
Kılıçdaroğlu'ndan 'en uzun gece' paylaşımı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kılıçdaroğlu, yılın en kısa günü ve en uzun gecesinin yaşandığı 21 Aralık için Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. 

Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları kaydetti: 

"Bugün 21 Aralık, Antalya’daydık. Bu gece yılın en uzun gecesini yaşayacağız. Bugünden itibaren adım adım, karanlıkları azaltacağız! Umutları büyüteceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz. Güzel ülkemin güzel insanlarına selam olsun."


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu en uzun gece CHP

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