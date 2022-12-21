Kılıçdaroğlu'ndan 'en uzun gece' paylaşımı

21 Aralık 2022 Çarşamba, 23:13

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kılıçdaroğlu, yılın en kısa günü ve en uzun gecesinin yaşandığı 21 Aralık için Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün 21 Aralık, Antalya’daydık. Bu gece yılın en uzun gecesini yaşayacağız. Bugünden itibaren adım adım, karanlıkları azaltacağız! Umutları büyüteceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz. Güzel ülkemin güzel insanlarına selam olsun."