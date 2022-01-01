Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert zam tepkisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıla girilirken yapılan elektrik ve doğal gaz zamlarına sert tepki gösterdi. Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın" dedi.
Yeni yıla dakikalar kala 1 Ocak 2022’den itibaren elektrik ve doğal gaza yüksek oranlarda zam yapıldığı açıklandı.
"SESSİZCE ÜMÜKLERİNİ SIKTIN"
Bunun üzerine CHP Lideri Kılıçdaroğlu zam kararlarını sosyal medya hesabından eleştirdi.
Kılıçdaroğlu’nun, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösterdiği mesaj şöyle:
"Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete. Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğalgaza. İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın."
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