CHP'den çok sert akaryakıt zammı tepkisi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı; akaryakıta bu gece yapılan zamma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı; akaryakıta bu gece yapılan zamma tepki gösterdi.
Öztrak, "Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden önceki andır. Az kaldı" dedi. Salıcı ise "Yeni yıla zamla giriyoruz. Ekonominin kötü yönetimiyle gelen zamlar soyguna döndü" açıklamasını yaptı.
CHP'li Faik Öztrak ile Oğuz Kaan Salıcı, akaryakıta gelen zamma sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
"GECENİN EN KARANLIK ANI, ŞAFAK SÖKMEDEN ÖNCEKİ ANDIR"
Öztrak ve Salıcı’nın mesajları şöyle:
- Faik Öztrak: "2022 milletimize huzur, refah, bolluk, bereket getirsin diye güzel dileklerde bulunacağız; Erdoğan Şahsım Hükümeti akaryakıta yaptığı zamlarla buna bile fırsat vermiyor. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden önceki andır. Az kaldı."
“2022 milletimize huzur, refah, bolluk, bereket getirsin” diye güzel dileklerde bulunacağız; Erdoğan Şahsım Hükümeti akaryakıta yaptığı zamlarla buna bile fırsat vermiyor.— Faik Öztrak (@faikoztrak) December 31, 2021
Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden önceki andır. Az kaldı. https://t.co/l2vrUD7jaz
"EKONOMİNİN KÖTÜ YÖNETİMİYLE GELEN ZAMLAR SOYGUNA DÖNDÜ!"
- Oğuz Kaan Salıcı: "Yeni yıla zamla giriyoruz. Benzine dün gelen zam yetmeyince bugün de 61 kuruş zam yapıldı. Üstüne motorine 1.29 TL, LPG'ye 78 kuruş zam geldi. Ekonominin kötü yönetimiyle gelen zamlar soyguna döndü!"
Yeni yıla zamla giriyoruz. Benzine dün gelen zam yetmeyince bugün de 61 kuruş zam yapıldı. Üstüne motorine 1.29 TL, LPG'ye 78 kuruş zam geldi. Ekonominin kötü yönetimiyle gelen zamlar soyguna döndü! pic.twitter.com/ShuoC9nzNN— Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) December 31, 2021
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