Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Hayrettin Gül' tepkisi: 'Serbest bırakılmasını emretmiş'

Yayınlanma: 06.09.2023 - 14:45

Güncelleme: 06.09.2023 - 14:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından uçakta yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

"AHLAKİ MEŞRUİYETİ OLMAYAN ERDOĞAN..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sivas Madımak Katliamı'nın asli faillerinden Hayrettin Gül’ün kalan cezasını "hastalık gerekçesiyle" kaldırmasını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şu paylaşımda bulundu:

"Ahlaki meşruiyeti olmayan Erdoğan, bu ülkeye ömrünü vakfetmiş, 80 yaşının üstüne gelmiş emekli generallerimizi hapiste tutarken; suçu sabit bir katilin serbest bırakılmasını emretmiş. Şimdi söyler misiniz, ahlak bunun neresinde?"

"ÖZELEŞTİRİ YAPTIĞIMI ANLAYAMAMIŞ"

Kılıçdaroğlu ayrıca, bir söyleşide "Bütün yaşananlara rağmen AKP'ye oy veren kitlenin sorgulanması" gerektiğine yönelik sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben kendisinin 'ahlaki ve siyasi meşruiyetinin olmadığını' söylemiştim. Erdoğan’ın uçan sarayına binen gazeteciler bu soruyu sormamış. Aynı, seçim öncesi Türkiye’nin doğalgaz borcunu erteleyip, Erdoğan’a kaynak yaratan Putin’in, bunu ne karşılığında yaptığını sormadıkları gibi… Erdoğan yine sözlerimi çarpıtarak, yalanlarına devam etmiş. Bir sosyolojiden bahsederek, özeleştiri yaptığımı anlayamamış."

Ahlaki meşruiyeti olmayan Erdoğan, bu ülkeye ömrünü vakfetmiş, 80 yaşının üstüne gelmiş emekli generallerimizi hapiste tutarken; suçu sabit bir katilin serbest bırakılmasını emretmiş. Şimdi söyler misiniz, ahlak bunun neresinde? — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 6, 2023

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından uçakta gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu soruyu yöneltmişti:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim yenilgisinin sebebini vatandaşlara bağladı. Kılıçdaroğlu, 'Kitleler Sayın Erdoğan'a oy veriyorsa o kitlenin sorgulanması gerek. Toplumsal sorunumuz vardır' dedi. CHP liderinin bu sözlerini nasıl değerlendirirsiniz? Muhalefet neden özeleştiri yapmayı tercih etmiyor?"

Erdoğan da, Kılıçdaroğlu'nun hedef alarak, soruya şu yanıtı vermişti:

"Bu sorunun muhatabı aslında Kılıçdaroğlu’nun kendisidir. Bu açıklamaları anlamak mümkün değil. Burada gerçekten akli bir sıkıntı var. Sen kalkıyorsun 11, 12 yenilgi alıyorsun ve yenilgiden sonra hâlâ faturayı millete kesiyorsun. ...

Genel başkan sıfatıyla girdiği her seçim hezimetine farklı bahaneler bulan, kendinden başka herkesi suçlu ilan eden Kılıçdaroğlu, bu açıklamalarıyla siyaseti bilmediğini bir kez daha kanıtladı. Ancak millet iradesine saygı duymayan, demokrasiyi içselleştirmemiş, varlığını vesayet odaklarına endekslemiş bir muhalefeti de ne ülkemiz ne de vatandaşlarımız hak etmiyor. Değişimden söz edenler öncelikle millete tepeden bakan tavırlarını terk etmeli ve milletin beklediği asıl değişimi gerçekleştirmelidir."