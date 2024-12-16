Kılıçdaroğlu'nun bazı yargı mensuplarını eleştirmesi üzerine açılan dava ertelendi

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bazı yargı mensuplarını eleştirmesi üzerine açılan dava 29 Nisan'a ertelendi.

Kılıçdaroğlu'nun bazı yargı mensuplarını eleştirmesi üzerine açılan dava ertelendi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 15:13

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezası verilmesi üzerine açıklama yapan CHP 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ''zincirleme şekilde kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret'' suçlamasıyla, 3 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan davanın ilk duruşma ıs yapıldı..

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya taraflar katılmadı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı mazeret dilekçesi sundu. Dilekçeyi kabul eden mahkeme duruşmayı 29 Nisan’a erteledi.


Etiketler: #Kemal Kılıçdaroğlu #dava

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