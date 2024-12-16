Kılıçdaroğlu'nun bazı yargı mensuplarını eleştirmesi üzerine açılan dava ertelendi
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bazı yargı mensuplarını eleştirmesi üzerine açılan dava 29 Nisan'a ertelendi.
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezası verilmesi üzerine açıklama yapan CHP 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ''zincirleme şekilde kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret'' suçlamasıyla, 3 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan davanın ilk duruşma ıs yapıldı..
İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya taraflar katılmadı.
Kılıçdaroğlu’nun avukatı mazeret dilekçesi sundu. Dilekçeyi kabul eden mahkeme duruşmayı 29 Nisan’a erteledi.
Etiketler: #Kemal Kılıçdaroğlu #dava
En Çok Okunan Haberler
-
- Dönmek isteyen gençler için şartını açıkladı
- Salim ve Enes'in sildiği mesajlar ortaya çıktı
- Bir acayip Türkiye hikâyesi
- ‘Kartlar bloke edilebilir’ uyarısı!
- CHP'nin ilçe başkanından açıklama!
- Jose Mourinho'dan genç futbolcuya övgü!
- CHP'li 6 belediyenin hesabına bloke konuldu!
- Bilal Erdoğan'dan 'helalleşme' isyanı
- CHP'de kritik isme ihraç yolu
- Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e 'Suriye' yanıtı