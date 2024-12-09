Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu için geçmiş olsun mesajı: 'Trafik kazası geçirdiklerini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz'

Yayınlanma: 09.12.2024 - 18:27

Güncelleme: 09.12.2024 - 18:27

CHP 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun, bir cenazesine törenine katılmak üzere Antalya’ya giderken trafik kazası geçirmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş X hesabı üzerinden geçmiş olsun mesajı yayımladı.

"EN BÜYÜK TESELLİMİZ"

Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"CHP 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun, Antalya’daki bir cenazeye katılmak üzere yola çıktıkları sırada maddi hasarlı bir trafik kazası geçirdiklerini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sağlık durumlarının iyi olması en büyük tesellimiz. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

CHP 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun, Antalya’daki bir cenazeye katılmak üzere yola çıktıkları sırada maddi hasarlı bir trafik kazası geçirdiklerini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sağlık durumlarının iyi olması en büyük… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 9, 2024



