Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu için geçmiş olsun mesajı: 'Trafik kazası geçirdiklerini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, trafik kazası geçiren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yavaş, "Sağlık durumlarının iyi olması en büyük tesellimiz" ifadelerini kullandı.
CHP 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun, bir cenazesine törenine katılmak üzere Antalya’ya giderken trafik kazası geçirmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş X hesabı üzerinden geçmiş olsun mesajı yayımladı.
"EN BÜYÜK TESELLİMİZ"
Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:
"CHP 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun, Antalya’daki bir cenazeye katılmak üzere yola çıktıkları sırada maddi hasarlı bir trafik kazası geçirdiklerini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sağlık durumlarının iyi olması en büyük tesellimiz. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
CHP 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun, Antalya’daki bir cenazeye katılmak üzere yola çıktıkları sırada maddi hasarlı bir trafik kazası geçirdiklerini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sağlık durumlarının iyi olması en büyük…— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 9, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- 15 yıllık birikimini yarım saatte kaybetti
- Askeri helikopter düştü: 6 asker şehit!
- İmamoğlu'ndan Melih Gökçek'e 'Dilek İmamoğlu' yanıtı
- 'Yüzde 90 oy alsanız ne olur?'
- Kılıçdaroğlu çifti trafik kazası geçirdi
- İşte AKP'nin asgari ücret ve emekli maaşı beklentisi
- Putin-Esad bir araya gelecek mi?
- İnci İnci intihalde birinci
- 'Devlet Memurları Kanunu' değişiyor
- Suriye'nin yeni 'başbakanı' belli oldu