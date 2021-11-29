Kılıçdaroğlu'ndan MGK bildirisi açıklaması: 'Askerleri faturaya ortak etti'
Mersin Valiliği, CHP'nin mitingi için Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yer vermemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Valiliğin gösterdiği yerde yapacağız" derken MGK bildirisi hakkında da, "Erdoğan, yanlış politikalarında ısrar ediyor, kararlılık gösteriyor. Halk bedel ödüyor. Şimdi askerleri bu yanlışın faturasına ortak etti" açıklaması yaptı.
Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesini köşesine taşıdı.
Zeyrek, Kılıçdaroğlu'na Milli Güvenlik Kurulu'nun (MHK), "Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiş, cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir" yönündeki bildirisini sordu.
Zeyrek'in, "MGK bildirisinde ekonomi konusuna girilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz” şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, hükümetin son dönemde izlediği ekonomik politikaların yanlış olduğuna dikkat çekip şöyle konuştu:
“Şimdi bu yanlış ekonomi politikalarının sorumluluk alanını genişletiyorlar. Milli Güvenlik Kurulu'nu bu yanlış ekonomik politikalarına ortak ediyorlar.”
İzlenen politikaların halka ağır faturalar ödettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Erdoğan, yanlış politikalarında ısrar ediyor, kararlılık gösteriyor. Halk bedel ödüyor. Şimdi askerleri bu yanlışın faturasına ortak etti. Geçmişte olsa ‘ordunun, askerin vesayeti' derdi."
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz” yönündeki açıklamasını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Kurtuluş savaşı diyenler, ne savaşı biliyor ne kurtuluşu. Türkiye'de tüyü bitmemiş yetimin hakkını Londra'daki tefecilere teslim ediyorlarken MGK susuyorsa, şimdi açıklama yapıyorsa bunu düşünmek lazım" şeklinde konuştu.
'KORKUYORLAR!'
Deniz Zeyrek'in, "Biliyorsunuz, bir süredir pahalılık konusunda sesini çıkaranlar soruşturmaların hedefi oluyor. Pahalılıkla ilgili sosyal medya mesajları atanlar soruşturmalara tabi tutuluyor. Toplu gösteri hakkı, terör eylemi gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bunlar yetmiyormuş gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ay önce miting yaptığı Mersin Cumhuriyet Meydanı, miting için CHP'ye verilmiyor" yönündeki değerlendirmesine Kılıçdaroğlu, “Korkuyorlar” karşılığını vererek sözlerini şöyle sürdürdü:
“İktidarın değişeceğinden korkuyorlar. CHP gelince toplumun kucaklaşacağını, yeni bir dönemin başlayacağını görüyorlar. Bunu engellemeye çalışıyorlar. Bize geri adım attıramazlar. Mitinglerimizi söylediğimiz tarihte yapacağız. Valiliğin gösterdiği yerde yapacağız. Onlar gerilimden besleniyorlar, kimse sesini çıkarmasın istiyorlar. Biz ise gerilime karşıyız. Halka giydirmeye çalıştıkları korku gömleğini yırtacağız. O meydanlarda halkın kendi derdini anlatmasını sağlayacağız.”
Video Haberler
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
- Ağrı'dan Meksikaya, oradan da ABD ve Kanada'ya
- Mehmet Ceyhan'dan kısıtlama çağrısı
- Babacan, Bahçeli'nin amacını açıkladı
- Satılık konutta en pahalı 10 il belli oldu
- CHP’li yöneticinin eşine saldırı
- AKP'li isimden dolar itirafı
- Doların artışı sonrası borsada yabancı vurgunu
- Alparslan Türkeş anmasında iki grup arasında kavga
- Moda dünyası şokta, ünlü tasarımcı 41 yaşında öldü