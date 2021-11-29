Kılıçdaroğlu'ndan MGK bildirisi açıklaması: 'Askerleri faturaya ortak etti'

29 Kasım 2021 Pazartesi, 10:29

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesini köşesine taşıdı.

Zeyrek, Kılıçdaroğlu'na Milli Güvenlik Kurulu'nun (MHK), "Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiş, cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir" yönündeki bildirisini sordu.

Zeyrek'in, "MGK bildirisinde ekonomi konusuna girilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz” şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, hükümetin son dönemde izlediği ekonomik politikaların yanlış olduğuna dikkat çekip şöyle konuştu:

“Şimdi bu yanlış ekonomi politikalarının sorumluluk alanını genişletiyorlar. Milli Güvenlik Kurulu'nu bu yanlış ekonomik politikalarına ortak ediyorlar.”

İzlenen politikaların halka ağır faturalar ödettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erdoğan, yanlış politikalarında ısrar ediyor, kararlılık gösteriyor. Halk bedel ödüyor. Şimdi askerleri bu yanlışın faturasına ortak etti. Geçmişte olsa ‘ordunun, askerin vesayeti' derdi."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz” yönündeki açıklamasını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Kurtuluş savaşı diyenler, ne savaşı biliyor ne kurtuluşu. Türkiye'de tüyü bitmemiş yetimin hakkını Londra'daki tefecilere teslim ediyorlarken MGK susuyorsa, şimdi açıklama yapıyorsa bunu düşünmek lazım" şeklinde konuştu.

'KORKUYORLAR!'

Deniz Zeyrek'in, "Biliyorsunuz, bir süredir pahalılık konusunda sesini çıkaranlar soruşturmaların hedefi oluyor. Pahalılıkla ilgili sosyal medya mesajları atanlar soruşturmalara tabi tutuluyor. Toplu gösteri hakkı, terör eylemi gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bunlar yetmiyormuş gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ay önce miting yaptığı Mersin Cumhuriyet Meydanı, miting için CHP'ye verilmiyor" yönündeki değerlendirmesine Kılıçdaroğlu, “Korkuyorlar” karşılığını vererek sözlerini şöyle sürdürdü: