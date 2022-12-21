Kılıçdaroğlu'ndan milyonları ilgilendiren paylaşım
AKP iktidarının yarattığı kriz, çocukları yetersiz beslenmeye ve açlığa mahkum etti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin okullara yönelik beslenme desteği kampanyalarının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, “İktidara geldiğimizde Beslenme Saati tüm okullarda uygulanacak” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemin tüm çocukları mutlu olmayı hak ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle çocuklarımız için gece gündüz çalışan belediye başkanlarımız var. İktidara geldiğimizde Beslenme Saati tüm okullarda uygulanacak. Devlet, çocuklarının hep yanında olacak" dedi.
Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın paylaştığı 'Beslenme Saati' videosunu alıntıladı ve iktidara geldiklerinde tüm okullarda bu uygulamanın hayata geçirileceğini açıkladı.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
“Ülkemin tüm çocukları mutlu olmayı hak ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle çocuklarımız için gece gündüz çalışan belediye başkanlarımız var. İktidara geldiğimizde Beslenme Saati tüm okullarda uygulanacak. Devlet, çocuklarının hep yanında olacak.”
Ülkemin tüm çocukları mutlu olmayı hak ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle çocuklarımız için gece gündüz çalışan belediye başkanlarımız var. İktidara geldiğimizde Beslenme Saati tüm okullarda uygulanacak. Devlet, çocuklarının hep yanında olacak. https://t.co/DC26BPw3Ps— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 21, 2022
TÜRKİYE'NİN ACI KARNESİ
AKP’nin uyguladığı ekonomi politikaları nedeniyle halk yoksullaşmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı tarafından ve Haziran ayında güncellenen Dünya Yoksulluk Haritası’na göre, Türkiye’de 84.3 milyon nüfusun 14.8 milyonu yeterli gıda tüketemiyor ve her ay on binlerce vatandaş bu listeye ekleniyor.
Yoksulluktan en çok da çocuklar etkileniyor. Türkiye’de 5 yaş altı çocukların yüzde 1.7’si yani yaklaşık 1 milyona yakın çocuk akut yetersiz beslenme yaşıyor; yani, çocuklar ihtiyaç duydukları besinleri alamadığı için gelişemiyor. Yaklaşık 3 milyon çocuk ise kronik yetersiz beslenme yaşıyor.
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