Cumhurbaşkanlığı Kupası Kılıçdaroğlu'na takdim edildi

27 Ocak 2022 Perşembe, 09:27

CHP'li Çiğli Başkan Utku Gümrükçü, partisinin genel merkezini ziyaret ederek Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken takımının 17 ülkeden 96 teknenin katılımıyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışını kazanarak elde ettiği Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sundu. Gümrükçü, ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu’na Çiğli'de spor alanında hayata geçirilen yatırımlar ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi.

GÜMRÜKÇÜ: KUPA BİZDEN, CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL BAŞKANIMIZDAN

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gümrükçü, “Yelken takımımızın ciddi mücadeleler vererek kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na takdim ettik. Sürecin hikayesini kendisiyle paylaştık. Belediyemizin devam eden diğer hizmet ve projeleriyle ilgili bilgi verdik. Bu değerli kupanın yakın gelecekte ülkemiz açısından çok daha güzel gelişmelere vesile olacağına inanıyorum. Çiğlimizi, şehrimizi ve ülkemizi Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığında çok daha yaşanabilir kılacağız. Bu vesileyle Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na nazik misafirperverliği ve Çiğlimize olan ilgisinden ötürü şahsım ve Çiğlili hemşehrilerim adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.