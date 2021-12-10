Kılıçdaroğlu'ndan Scholz'a 'Almanca' tebrik

10 Aralık 2021 Cuma, 18:04

Almanya Federal Meclisi'nde çarşamba günü yapılan oylamada, Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi. Böylece Angela Merkel'in 16 yıllık muhafazakar yönetimi sona erdi ve yeşil ekonomiye yatırımı artırma sözü veren Avrupa'da daha derin entegrasyon yanlısı koalisyon hükümeti göreve gelmeye hak kazandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Twitter hesabından Almanca olarak yaptığı bir açıklamayla, yeni başbakan Olaf Scholz'u tebrik etti.

"ARKADAŞIM SCHOLZ"

Kılıçdaroğlu, Almanca olarak yaptığı açıklamada, "Arkadaşım Olaf Scholz'u göreve başlama töreninden dolayı tebrik ederim. Yeni Şansölye'ye başarılar diliyoruz!" ifadelerine yer verdi.

KARDEŞ PARTİLER

Halihazırda Cumhuriyet Halk Partisi ve Alman Sosyal Demokrat Partisi, birbirlerini 'kardeş partiler' olarak tanıyor.



