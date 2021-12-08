Son dakika | Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz oldu

08 Aralık 2021 Çarşamba, 12:26

Alman parlamenterler, Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) Olaf Scholz'u yeni başbakan olarak seçtiler.

Böylece Angela Merkel'in 16 yıllık muhafazakar yönetimi sona erdi ve yeşil ekonomiye yatırımı artırma sözü veren Avrupa'da daha derin entegrasyon yanlısı koalisyon hükümetinin önü açıldı.

Almanya Federal Parlamentosu Başkanı Baerbel Bas, Merkel'in görev süresi sona eren hükümetinde başbakan yardımcısı ve maliye bakanı olarak görev yapan 63 yaşındaki Scholz'un, parlamentonun alt kanadındaki 395 parlamenterin oyunu alarak büyük çoğunluk elde ettiğini açıkladı.