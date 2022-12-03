Kılıçdaroğlu'ndan vizyon toplantısı paylaşımı: 'Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek vizyon toplantısı öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleşecek etkinlik öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır" dedi.
Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye’nin ekonomide ve endüstriyel dönüşümde Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır! Çünkü Türkiye bunu hak ediyor... Saat 14.00’te görüşmek üzere"
Türkiye’nin ekonomide ve endüstriyel dönüşümde Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır! Çünkü Türkiye bunu hak ediyor...— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 3, 2022
Saat 14.00’te görüşmek üzere.#İkinciYüzyılaÇağrı pic.twitter.com/mcyBNuRhkL
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