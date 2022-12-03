Kılıçdaroğlu'ndan vizyon toplantısı paylaşımı: 'Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek vizyon toplantısı öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2022 Cumartesi, 13:47
Kılıçdaroğlu'ndan vizyon toplantısı paylaşımı: 'Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır'
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleşecek etkinlik öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır" dedi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin ekonomide ve endüstriyel dönüşümde Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır! Çünkü Türkiye bunu hak ediyor... Saat 14.00’te görüşmek üzere"

 


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