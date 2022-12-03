Kılıçdaroğlu'ndan vizyon toplantısı paylaşımı: 'Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır'

03 Aralık 2022 Cumartesi, 13:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleşecek etkinlik öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır" dedi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin ekonomide ve endüstriyel dönüşümde Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır! Çünkü Türkiye bunu hak ediyor... Saat 14.00’te görüşmek üzere"