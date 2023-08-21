Kılıçdaroğlu’ndan Yozgat'taki otobüs kazasına ilişkin ‘başsağlığı’ mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden Yozgat’ta gerçekleşen otobüs kazasına ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, Yozgat’ta meydana gelen otobüs kazası için başsağlığında bulundu.
Söz konusu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
“Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 21, 2023
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