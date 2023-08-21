Kılıçdaroğlu’ndan Yozgat'taki otobüs kazasına ilişkin ‘başsağlığı’ mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden Yozgat’ta gerçekleşen otobüs kazasına ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 13:55
Kılıçdaroğlu’ndan Yozgat'taki otobüs kazasına ilişkin ‘başsağlığı’ mesajı
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, Yozgat’ta meydana gelen otobüs kazası için başsağlığında bulundu. 

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: 

“Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”


Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat otobüs kazası

İlgili Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası'nın KKM kararına sert tepki

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası'nın KKM kararına sert tepki
Evet, yanlış yaptınız Sayın Kılıçdaroğlu

Evet, yanlış yaptınız Sayın Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu Mimarlar Odası Ankara Şube yöneticileri ile bir araya geldi!

Kılıçdaroğlu Mimarlar Odası Ankara Şube yöneticileri ile bir araya geldi!

En Çok Okunan Haberler