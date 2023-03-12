Kılıçdaroğlu'nu karşılamasının gündem olmasının ardından AKP'li Akay savunmaya geçti
AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, CHP heyeti ile birlikte Şanlıurfa’ya gelen Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu karşıladı. Akay'dan görüntüsünün sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklama geldi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesindeki ziyaretlerine devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nu Şanlıurfa'da karşılayanların arasında AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın da bulunması dikkat çekti.
AKP'li Akay’ın GAP Havalimanı'nda Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetle yer alan fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Akay söz konusu fotoğraf karesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Akay Twitter paylaşımında şunları söyledi:
''Deprem nedeniyle bulunduğum memleketim Şanlıurfa'da, 9 Şubat 2023 tarihinde yapılacak olan ve 11 ili kapsayan OHAL ilanı için TBMM çalışmalarına katılmak üzere 8 Şubat günü 21.30 uçağıyla Ankara'ya dönüşüm esnasında, aynı zamanda CHP Genel Başkanı ve heyeti GAP Havalimanından özel jetle Hatay’a gitmek üzere bulunmaktayken ayaküstü selamlaştık, konu bundan ibarettir.''
Kamuoyuna Saygılarımla. pic.twitter.com/4JbCQpWLOO— Ahmet Akay (@ahmetakayurfa) March 11, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan çarpıcı seçim haberi: Erdoğan 10 puan geride
- Yapıcıoğlu'ndan Bahçeli'ye 'mesaj'
- Erkan Baş'tan 'Muharrem İnce' eleştirisi
- 'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
- Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
- AKP içinde tartışma yarattı
- Cinayette çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız
- Çakıcı’nın danışmanından kritik ziyaret
- Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisi...
- Türkiye İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı