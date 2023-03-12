Kılıçdaroğlu'nu karşılamasının gündem olmasının ardından AKP'li Akay savunmaya geçti

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 10:13

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 10:27

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesindeki ziyaretlerine devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nu Şanlıurfa'da karşılayanların arasında AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın da bulunması dikkat çekti.

AKP'li Akay’ın GAP Havalimanı'nda Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetle yer alan fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Akay söz konusu fotoğraf karesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Akay Twitter paylaşımında şunları söyledi:

''Deprem nedeniyle bulunduğum memleketim Şanlıurfa'da, 9 Şubat 2023 tarihinde yapılacak olan ve 11 ili kapsayan OHAL ilanı için TBMM çalışmalarına katılmak üzere 8 Şubat günü 21.30 uçağıyla Ankara'ya dönüşüm esnasında, aynı zamanda CHP Genel Başkanı ve heyeti GAP Havalimanından özel jetle Hatay’a gitmek üzere bulunmaktayken ayaküstü selamlaştık, konu bundan ibarettir.''