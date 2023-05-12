Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı'ndan Anadolu Ajansı'na: 'Planınız sonuç vermeyecek!'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 14:45

Güncelleme: 12.05.2023 - 14:45

Türkiye’de yapılacak genel seçimlere 48 saatten az bir süre kaldı. ‘Seçim güvenliği’ tartışmaları hâlâ gündemde yerini korurken, İçişleri Bakanlığı’nın ‘paralel YSK’ girişimi ve gazeteci Devrim Gürkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''TRT’nin seçim yayınını koordine edecek "Kozmik Oda"nın sorumlusunun ise Hasan Öymez olduğu'' bilgisi yer aldı.

Öymez, 2019’da İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da da Mansur Yavaş öne geçince veri akışını kesen Anadolu Ajansı'nın (AA) seçim yayın sorumlusuydu.

Seçimlerde manipülasyon tartışmaları devam ederken, bir açıklamada CHP Genel Başkan Başdanışmanı Veli Özdemir'den geldi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Anadolu Ajansı'nın seçim gecesi yayınlayacağı verilere dikkat çeken Özdemir, ''Anadolu Ajansı seçimi manipüle etmek için iş başında! Sandık başlarına göstermelik 2500 eleman göndermeniz, AKP’den gelen verileri yayınlayacağınız gerçeğini kamufle etmeyecektir. Pazar saat 22.00-23.00 arasında, Erdoğan lehine veri açıklama planınız sonuç vermeyecek, bu oyun bozulacaktır.'' ifadelerini kullandı.