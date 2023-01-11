Kılıçdaroğlu’nun ertelenen Denizli programı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Ocak Cuma gününe ertelenen Denizli ziyaretinde iki ilçede muhtarlarla bir araya geldikten sonra dört ilçede açılışlar yapacak. CHP lideri, kadın ve gençlerle de buluşacak.

İHA
Yayınlanma: 11.01.2023 - 11:16
Kılıçdaroğlu’nun ertelenen Denizli programı belli oldu
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Ocak Perşembe günü gerçekleştireceği Denizli ziyareti dayısı Ali Gündüz’ün vefatından dolayı 13 Ocak Cuma gününe ertelendi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu cuma sabah saat 10.00’da Çardak Havaalanı’nda partilileri tarafından karşılanacak. Saat 10.30’da Çardak ve Bozkurt ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarının katılacağı muhtarlarda Tarımsal Ürün Kooperatifinde bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, saat 11.00’de Bozkurt Belediyesinin güneş enerji santrali açacak. CHP lideri, saat 13.00’de il merkezinde Merkezefendi, Serinhisar, Babadağ ve Honaz belediyelerinin toplu açılış törenini gerçekleştirecek.

Programının son bölümünde Merkezefendi Kültür Merkezi’nde kadın ve gençlerle buluşacak olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde kentten ayrılarak Ankara’ya hareket edecek.


Denizli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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