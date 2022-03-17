Kılıçdaroğlu'nun 'yeni Zekeriya Öz' dediği hakim davayı kaybetti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu’nun “Yeni Zekeriya Öz” benzetmesi yaptığı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek’in açtığı tazminat davasını kaybettiğini açıkladı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 20 Ekim 2020 tarihinde Meclis’teki grup toplantısında kullandığı sözler nedeniyle İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek’in açtığı tazminat davasını kaybettiği bildirildi. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gürlek’in davayı kaybettiğini duyurdu.
Çelik’in açıklaması şöyle:
“Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nce verilen kararı tanımayan, kamuoyunun da bildiği birçok hukuksuz karara imza atan, tam da bu nedenlerle Genel Başkanımızın; ‘yeni Zekeriya Öz’ eleştirisine muhatap olan İstanbul ACM Başkanı Akın Gürlek hüsrana uğradı! Genel Başkanımızın 20 Ekim 2020 tarihli Grup toplantısındaki eleştirileri nedeniyle İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmış olan Akın Gürlek bugün yapılan duruşmada davayı kaybetti! Davayı elbette Genel Başkanımız kazandı! Kemal Kılıçdaroğlu yine haklı çıktı”
NE OLMUŞTU?
Gürlek, Kılıçdaroğlu hakkında 75 bin lira tazminat talebiyle İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmıştı. Gürlek Kılıçdaroğlu’nun “itibarını ve onurunu zedeleyecek ithamlar ileri sürdüğünü " ve "kamu görevini ifa ederken kendisini kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalıştığını” iddia etmişti.
Gürlek, CHP’li Enis Berberoğlu’na dair Anayasa Mahkemesi kararını uygulamaması; Sözcü yazar, muhabir ve çalışanlarına; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a verilen hapis cezaları, sanatçı Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy’un tutuklanması kararlarıyla gündeme gelmişti.
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