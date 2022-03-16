Son dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı kaybetti

16 Mart 2022 Çarşamba, 13:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Aralık 2020 günü yaptığı konuşmadaki ifadelerini gerekçe göstererek, 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'ın davayı kaybettiğini söyledi. "Yargıdan bir ders daha! Erdoğan yine kaybetti! Genel Başkanımız yine kazandı" ifadelerini kullanan Çelik, Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen davanın Kılıçdaroğlu'nun lehine sonuçlandığını açıkladı.

Yargıdan bir ders daha!



Erdoğan yine kaybetti!



Genel Başkanımız yine kazandı!



Genel Başkanımız @kilicdarogluk'nun 01.12.2020 tarihli konuşması nedeniyle Erdoğan tarafından 500.000? talepli) açılan ve Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde bugün görülen davada yine haklı çıktık! — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) March 16, 2022

Kılıçdaroğlu'nun davaya konu olan sözlerinin; "Erdoğan, sen FETÖ ile orduya kumpas kurup kozmik odayı FETÖ'cülere açtın; Katarlılardan emir alıyorsun; önlerinde diz çöktüğün tefecilere hizmet ediyorsun. Cahil, haini, takoz" olduğunu aktaran Çelik, bu ifadelere haklı dayanakların olduğunu ispat ettiklerini ve davanın lehlerine sonuçlandığını söyledi.