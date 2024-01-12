Kılık kıyafet bahane!
Mersin’de Hüseyin Polat Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda görevli bir öğretmen, dizüstü etek ve topuklu ayakkabı giydiği için okul müdürü tarafından yazılı olarak uyarıldı.
Okul müdürü Uğurcan Göçer, öğretmenin giyimiyle, okuldaki “uyum ve barış ortamını” bozduğunu öne sürdü. Öğretmene gönderilen uyarıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan “Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolon giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi ayakkabı giyilmez” maddeleri gerekçe gösterildi.
Okul müdürü Göçer’in öğretmenlere mobbing uyguladığını, kadınlara karşı önyargılı olduğu için kadın yönetici istemediğini belirten Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Yakup Tekin, “Kurum iklimini bozan, kılık kıyafet yönetmeliği bahanesiyle uyarı yazısı tebliğ edip kadınlara mobbing uygulayan bu müdür artık bu okulu yönetemez. Mesele kılık kıyafet değil. İş hayatında kadının olmasından rahatsız ilkel gerici bir anlayışın her yerde karşımıza çıkmasıdır” dedi.
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