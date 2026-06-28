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Kilis'te ortalık savaş alanına döndü! 'Yol verme' kavgası: 1 ölü, 12 yaralı

Kilis'te ortalık savaş alanına döndü! 'Yol verme' kavgası: 1 ölü, 12 yaralı

28.06.2026 17:54:00
Güncellenme:
İHA
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Kilis'te ortalık savaş alanına döndü! 'Yol verme' kavgası: 1 ölü, 12 yaralı

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Çınar köyünde yol verme meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Çınar köyünde iki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ferid Gügercin bıçakla, 12 kişi de darp sonucu yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferid Gügercin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Gügercin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar ise ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri köyde, polis ekipleri ise hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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