Santa Maria Kilisesi saldırganlarının kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan iki saldırganın Beylikdüzü'nde dolmuşa binerek kaçtığı anlar ortaya çıktı.

AA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 17:05
Santa Maria Kilisesi saldırganlarının kaçış görüntüleri ortaya çıktı
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Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan saldırganların Beylikdüzü'nde dolmuşa bindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra otomobille kaçan şüphelilerin aracı bıraktıkları Beylikdüzü'nde minibüse bindiği anlar ortaya çıktı. 

SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR

Öte yandan, gözaltına alındıktan sonra adliyeye gönderilen 34 şüpheli arasında yer alan saldırganlar A.K. ile D.T'nin, emniyette susma haklarını kullanarak ifade vermedikleri öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden olayla bağlantısı olmadıkları belirlenen 23'ü idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

Soruşturma kapsamında dün yakalanan 9 şüpheliden 3'ü de işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında saldırganlar A.K. ile D.T'nin de yer aldığı 34 şüpheli ise Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilmişti.


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