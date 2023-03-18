Kilis'i süper hücre vurdu: Tedirgin eden görüntüler ortaya çıktı

Kilis'te ceviz büyüklüğünde yağan dolu yurttaşları ürpertirken kent beyaza büründü. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak vatandaşların ''Gök delindi'' yorumuna neden olurken o anlar kameraya yansıdı.

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 11:52
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Kilis'te akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı.

Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü. Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı. 

"GÖK DELİNDİ"

Çok sayıda kazaya da neden olan ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağışın ürperten görüntüleri cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak, görenlere ''Gök delindi'' yorumlarına neden oldu. 

 


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