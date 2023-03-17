Pentagon yetkilisi: Çin, ABD'yi her an vurabilecek hipersonik silahlara sahip

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) İstihbarat Ajansı'ndan Paul Freisthler, Çin'in ultra hızlı hipersonik füzeler geliştirme yarışında "Rusya'yı geride bıraktığını ve her an ABD üslerini vurabileceği" uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:06
Pentagon yetkilisi: Çin, ABD'yi her an vurabilecek hipersonik silahlara sahip
Abone Ol google-news

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) İstihbarat Ajansı'ndan (DIA) Paul Freisthler, Çin'in, ABD üslerini "her an vurabilecek silahları başarıyla test ettiği" uyarısında bulunarak, Pasifik'teki ABD üslerini "vurabileceğini" söyledi.

Kongre'de konuşan Freisthler, "Stratejik rekabet ortamında, son birkaç yılda yaşananlar, rakiplerimizin ABD anavatanını risk altında tutmayı amaçlayan yetenekler geliştirdiğini kesin bir şekilde ortaya koymaktadır. ABD sensörlerinden ve savunma sistemlerinden kaçmak üzere tasarlanmış olan hipersonik silahlar, hem nükleer hem de konvansiyonel yeteneklere sahip olmaları, zorlu uçuş profilleri ve manevra kabiliyetleri nedeniyle giderek artan ve karmaşık bir tehdit oluşturmaktadır" dedi.

Çin'in, hipersonik silahlar konusunda önde olduğunu kaydeden Freisthler, "Hem Çin hem de Rusya çok sayıda başarılı hipersonik silah testi gerçekleştirmiş ve muhtemelen operasyonel sistemleri sahaya sürmüş olsa da, Çin hem destekleyici altyapı hem de sistem sayısı bakımından Rusya'nın önünde yer almaktadır" diye konuştu.

"ÇİN SCRAMJET MOTORLARI GELİŞTİRİYOR"

Freisthler, Çin'in "scramjet" olarak bilinen ve etraflarındaki havayı emip yakarak kısmen yakıt sağlayan yüksek hızlı motorlar geliştirdiğini ve mevcut silahları daha da güçlü hale getirme "tehdidinde" bulunduğunu söyledi.

Freisthler, "Çin hipersonik bir süzülme aracı yüküne sahip kıtalararası bir balistik füze peşinde ve 2014'ten bu yana, Temmuz 2021'de dünyanın çevresini dolaşan bir test de dahil olmak üzere birkaç uçuş testi gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.


ABD Çin Rusya

İlgili Haberler

ABD, stratejik hipersonik sistemlerin sadece Rusya olduğunu açıkladı

ABD, stratejik hipersonik sistemlerin sadece Rusya olduğunu açıkladı
İran: Ses hızından 8 kat daha süratli hareket eden hipersonik balistik füze üretiyoruz

İran: Ses hızından 8 kat daha süratli hareket eden hipersonik balistik füze üretiyoruz
İran'ın hipersonik seyir füzeleri geliştirdiği açıklandı

İran'ın hipersonik seyir füzeleri geliştirdiği açıklandı

En Çok Okunan Haberler