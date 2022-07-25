Kilis'te 5. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi
Kilis'te bir apartmanın 5. katından düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katında bulunan evlerinin balkonunda oynayan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Melek Bai, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldıran küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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