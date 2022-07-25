Artvin'de kamyonetin çarptığı çocuk öldü
Artvin'in Yusufeli ilçesinde sokakta oynarken kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.
Yusufeli ilçesi Arıklı mahallesinde 24 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde; Ö.Ö, kullandığı kamyoneti park etmeye çalıştığı esnada sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki İlkay Alkan'a çaptı.
Çevredeki yurttaşların bağırışlarıyla durumu fark ederek araçtan inen sürücü, kamyonetin altında kalan çocuğu alarak Yusufeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Alkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Ö.Ö. gözaltına alındı.
Alkan'ın cenazesinin bugün ikindi namazından sonra aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Video Haberler
- Kulübede mahsur kalan köpeği, temizlik işçisi kurtardı
- 'Cumhurbaşkanımıza çok muhabbetleri var'
- 200 kişi zehirlenmişti: Mühür vuruldu
- Sarıyer'de durdurulan otomobilde 'uyuşturucu' bulundu
- Motosikletini çalan hırsız sandığı motosikletliye çarptı
- Kırmızı karta sinirlenen futbolcular hakeme saldırdı
- Soruşturma mı terfi mi gelecek?
- Güvenlik kamera görüntülerinde ilginç anlar
- 2 saatlik denetim yetti! 22 kişiye ceza yağdı
- Davutoğlu'ndan SBK uyarısı: Devletim adına korkuyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Yılmaz ölümden döndü!
- Kaftancıoğlu'ndan Zengin'e çağrı
- 'Hiç mi kıskanmıyorsun lan?'
- Cumhur İttifakı'na kötü haber!
- '400 milyon dolar verin devredelim!'
- Festivale 'alkol' iptali
- Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı!
- 'Hesap soracağız'
- Hastane otoparkında şüpheli polis ölümü
- Kadınlardan imam Konakçı'ya sert tepki