Artvin'de kamyonetin çarptığı çocuk öldü

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:20

Yusufeli ilçesi Arıklı mahallesinde 24 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde; Ö.Ö, kullandığı kamyoneti park etmeye çalıştığı esnada sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki İlkay Alkan'a çaptı.

Çevredeki yurttaşların bağırışlarıyla durumu fark ederek araçtan inen sürücü, kamyonetin altında kalan çocuğu alarak Yusufeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Alkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Ö.Ö. gözaltına alındı.

Alkan'ın cenazesinin bugün ikindi namazından sonra aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.