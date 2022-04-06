Kilis'te amcasının silahla vurduğu kişi öldü

06 Nisan 2022 Çarşamba, 20:02

Alınan bilgiye göre, Çangallı köyünde M.E. (32) ile aralarında arazi anlaşmazlığı husumeti bulunan amcası F.E. ve kuzeni C.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine amca F.E. tabancayla yeğeni M.E'ye ateş açtı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan M.E. ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli F.E. gözaltına alındı.

Kavgaya karıştığı iddiasıyla C.E. de yakalandı.