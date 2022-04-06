Kilis'te amcasının silahla vurduğu kişi öldü

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, yeğenini tabancayla ateş ederek öldüren şüpheli gözaltına alındı.

AA
06 Nisan 2022 Çarşamba, 20:02
Kilis'te amcasının silahla vurduğu kişi öldü
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Alınan bilgiye göre, Çangallı köyünde M.E. (32) ile aralarında arazi anlaşmazlığı husumeti bulunan amcası F.E. ve kuzeni C.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine amca F.E. tabancayla yeğeni M.E'ye ateş açtı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan M.E. ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli F.E. gözaltına alındı.

Kavgaya karıştığı iddiasıyla C.E. de yakalandı.


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