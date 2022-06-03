Kilis'te bir evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
Kilis'te, bir evde meydana gelen yangında Suriye uyruklu 2 kardeş yaşamını yitirdi, 2 kardeş ise yaralandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Aşit Mahallesi’nde 5 katlı apartmanın 2’nci katında Suriyeli ailenin yaşadığı evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Anne ve babaları dışarıda olan 4 çocuk, alevlerin arasında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, kardeşlerden 2'sini yaralı kurtardı.
Yaralı kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
KURTARILAMADILAR
Yangının söndürülmesinin ardından içeride inceleme yapan ekipler, Nur El Abo (5) ile ağabeyi Mustafa El Abo'nun (7) cansız bedenlerine ulaştı. Kardeşlerin cenazeleri, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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