Kilis'te dere yatağına minibüs düştü: 6 yaralı
Kilis'in Polateli ilçesinde dere yatağına düşen minibüsteki aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Kilis'in Polateli ilçesinde Osman İ. yönetimindeki minibüs, ilçeye bağlı Taşlıalan köyü civarında, sürücünün yola çıkan köpeklere çarpmamak için manevra yapması sonucu dere yatağına düştü.
Kazada, sürücü ve eşi Gülcan ile çocukları Mehmet Serkan, Selim, Zeynep ve Güllü İ. yaralandı.
112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in Twitter hesabında hareketlilik
- Emniyet'ten Sinan Ateş açıklaması!
- Manisa'da kadın cinayeti! İki eşini daha öldürmüş
- 'Loading halkım loading...'
- Yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu
- 2022'nin en başarılı ismi belli oldu
- 'Muhalif'lerden Türkiye karşıtı protesto
- Yeni yıla 'zam'la girdik
- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
- Yargıdan imam Halil Konakcı kararı