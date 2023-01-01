Kilis'te dere yatağına minibüs düştü: 6 yaralı

01 Ocak 2023 Pazar, 11:26

Kilis'in Polateli ilçesinde Osman İ. yönetimindeki minibüs, ilçeye bağlı Taşlıalan köyü civarında, sürücünün yola çıkan köpeklere çarpmamak için manevra yapması sonucu dere yatağına düştü.

Kazada, sürücü ve eşi Gülcan ile çocukları Mehmet Serkan, Selim, Zeynep ve Güllü İ. yaralandı.

112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.