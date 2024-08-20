Kilis'te evde sera düzeni ile uyuşturucu yetiştiren iki şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 20.08.2024 - 17:15

Güncelleme: 20.08.2024 - 17:17

Kilis'te, evin odalarına sera düzeneği kurarak esrar yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekrem Çetin ve Hürriyet mahallelerindeki adreslere baskın düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Aramalarda bazı odalarda seyyar gardırop görünümlü, içerisi seracılıkta kullanılan ekipmanlarla şekillendirilen düzenekler ele geçirildi. Düzeneklerin içerisinde saksılarda esrar yetiştirildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan M.E.D ve M.A.S, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonda 9 kök kenevir, 21 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 pompalı tüfek, 3 hassas terazi ile kenevir yetiştiriciliğinde kullanılan ısıtıcı, hava ölçer, akümülatör ve öğütücü malzemeleri ele geçirildi.