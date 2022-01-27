Kilis'te ocak ayında 74 düzensiz göçmen yakalandı
Kilis'te jandarma ekiplerince ocak ayında 74 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve Türkiye'ye yasa dışı girişlerin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ocak ayı içerisinde düzenlenen operasyonlarda yurda kaçak giren Suriye uyruklu 74 kişi yakalandı.
ORGANİZATÖR İDDİASIYLA GÖZALTINDALAR
Operasyonlarda 2 araç, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 3 gündüz görüş dürbünü, gece görüş dürbünü, 3 termal kamera, bıçak ve 6 telsiz ele geçiren ekipler, yasa dışı göç organizasyonu yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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