Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenler kurtarıldı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, Çanakkale açıklarında sürüklendi. 35 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında botları sürüklenen 35 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki bir grup düzensiz göçmenin içinde bulunduğu botun motoru arızalandı.
Botun sürüklenmesi üzerine yardım talebinde bulunan çeşitli ülkelere mensup 35 kişi, bölgeye giden sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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