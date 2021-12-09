Paris'te düzensiz göçmenlere yönelik kılıçlı saldırı: Yaralılar var

09 Aralık 2021 Perşembe, 16:19

Fransa’nın başkenti Paris’te bir kişi Bercy Parkı'nda çadırlarda yaşayan düzensiz göçmenler kılıçla yaraladı. Polis, ırkçı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

2 GÖÇMENİ YARALADI

Saldırgan kılıcıyla göçmenlerin çadırlarını kesmeye başlayınca kendisine müdahale etmek isteyen 2 Sudanlı göçmeni de kılıç darbesiyle yaraladı.

Yaralı göçmenlerden birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

"YABANCILARDAN BIKTIK"

Paris Büyükşehir Belediyesinin mültecilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Ian Brossat, saldırıyı "ırkçı" olarak niteledi.

Saldırganın “Yabancılardan bıktık” diyerek saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Olay yerine gelen polislerce etkisiz hale getirilip gözaltına alınan şahıs hakkında "kasıtlı şiddetten" soruşturma başlatıldı.

Calais kentinde de daha önce, İngiltere'ye geçmek için bekleyen düzensiz göçmenlerin yaşadığı çadırları, polisler ve alandaki diğer yetkililerin ellerinde bıçaklarla kestiği anlar görsellere yansımıştı.

Görüntüler insan hakları savunucularının tepkisine neden olmuştu.