Kilis'te otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuktan 19 gün sonra acı haber

Kilis’te okula giderken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü Gaziantep’te 19 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Kilis'te otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuktan 19 gün sonra acı haber
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İHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 11:34

Kilis Ekrem Çetin Mahallesi’nde, okula giden 9 yaşındaki Muhammed El Kedro karşıdan karşıya geçerken kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 9 yaşındaki Muhammed’i Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

19 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTI

Kilis’te kaldırıldığı hastaneden Gaziantep’e Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak 19 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Küçük çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #kilis #gaziantep

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