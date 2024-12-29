Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ile oğlunu katletmişti... Katil 19 yıl sonra yakalandı!
Eski Kilis Belediye Başkanı ile oğlunu öldüren firari hükümlü 19 yıl sonra yakalandı
İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin ile oğlunun öldürülmesi olayının faillerinden Lütfi Arslan'ı saklandığı ikamette yakaladı.
19 YILDIR FİRARİYDİ!
"Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 19 yıl 6 aydır firari olan Arslan, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.
Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ile oğlu Cahit Çetin, 3 Haziran 2005'te bir restoranda yemek yerken uğradıkları silahlı saldırıda ölmüştü.
Etiketler: #kilis #Ekrem Çetin #Cinayet
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