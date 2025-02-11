Kilis'te tek katlı evde çıkan yangın can aldı!

Evinde çıkan yangında dumandan etkilenen 96 yaşındaki Hüseyin Gürler, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kilis'te tek katlı evde çıkan yangın can aldı!
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AA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 13:55

Kilis'te Polat Paşa Mahallesi Çimenli Sokak’taki tek katlı evde sobanın üzerine bırakılan odunların tutuşmasıyla yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evde yapılan kontrollerde, dumandan etkilenen Hüseyin Gürler'in (96) karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gürler'in cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Etiketler: #duman #Karbonmonoksit zehirlenmesi #soba #Yangın

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