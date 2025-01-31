Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 10:49

Güncelleme: 31.01.2025 - 10:49

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda; 198 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bir zanlının ise, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.