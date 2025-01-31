Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı!
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. Aramalarda; 198 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildiği aktarıldı.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda; 198 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Bir zanlının ise, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Etiketler: #narkotik #Operasyon #uyuşturucu #kilis
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