Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı!

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. Aramalarda; 198 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildiği aktarıldı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 10:49

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda; 198 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bir zanlının ise, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


Etiketler: #narkotik #Operasyon #uyuşturucu #kilis

İlgili Haberler

Erzincan'da 'uyuşturucu' operasyonu: 20 milyon TL değerinde...

Erzincan'da 'uyuşturucu' operasyonu: 20 milyon TL değerinde...
Araçtan attıkları çuvaldan 4 kilo uyuşturucu çıktı: 6 tutuklama

Araçtan attıkları çuvaldan 4 kilo uyuşturucu çıktı: 6 tutuklama
Batman'da uyuşturucu operasyonu!

Batman'da uyuşturucu operasyonu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler