Kilis'te vahşet... Ailesini katleden şahsın videosu ortaya çıktı!

Kilis’te yaşanan korkunç olayda eşini ve 3 çocuğunu boğarak ve makas darbeleriyle öldüren şahsın intihar etmeden önce sosyal medya üzerinden bir video paylaştığı ortaya çıktı. Şahıs, paylaştığı videoda cinayetleri neden işlediğini anlattı.

İHA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:58
Kilis'te vahşet... Ailesini katleden şahsın videosu ortaya çıktı!
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Olay, gece saatlerinde Nedim Ekmen Mahallesi’nde meydana geldi. Kilis’te bir şahıs, karısını ve 3 çocuğunu evde öldürdükten sonra intihar etti.

Bir komşunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler eve girdiklerinde 5 cansız bedenle karşılaştı. Cesetler otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ

Ailesini katleden şahsın intihar etmeden önce sosyal medyada bir video paylaşarak olayı anlattığı ortaya çıktı.

Şahıs paylaştığı videoda, "Karım beni severdi ve saygı duyardı, ben de onu seviyordum, bana ihanet falan yapmadı, sadece yoksulluktan yoruldum, diğer akrabalarım gibi dilencilik yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer olayın nedenlerini ve ayrıntılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.


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