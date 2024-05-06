Kilis’te vahşet: Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Kilis'te, Suriye uyruklu baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde anne ve çocukların boğularak öldürüldüğü belirlenirken, baba ise ağzı bağlı şekilde ipte asılı bulundu.

DHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 07:49
Kilis’te vahşet: Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu
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Olay, gece geç saatlerde Nedimökmen Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatlarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen Suriye uyruklu Yüsuf K. ile eşi ve 3 çocuğundan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese gitti. Kapıyı açan olmayınca ağır kokunun da yayıldığı eve giren ekipler, korkunç manzara ile karşılaştı. Baba Yüsuf K. ağzı bağlı şekilde iple asılı halde eşi Merve K. ile çocukları Emine (8), Abdo K. (6) ve Ali K. (5) ile birlikte ölü bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Yüsuf K.’nın iple, eşi ve çocuklarının ise boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Evde yapılan incelemelerin ardından cesetler, hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

 


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