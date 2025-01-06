Kilolarca esrar, bonzai ve eroin! Şanlıurfa’da 'torbacı' operasyonu: Çok sayıda tutuklama...

Şanlıurfa'da polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17’si tutuklandı.

Kilolarca esrar, bonzai ve eroin! Şanlıurfa’da 'torbacı' operasyonu: Çok sayıda tutuklama...
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DHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 16:21

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma' adı verilen operasyon düzenledi.

'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 457 gram skunk, 5 kilo 35 gram esrar, 389 gram metamfetamin, 210 gram bonzai, 167 gram eroin ve 184 sentetik hap ele geçirildi.

39 kişiyse gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Etiketler: #polis #Şanlıurfa

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