Kilometrelerce uzağa atama: Öğretmene dolaylı sürgün

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) norm fazlası resen atamaları açıklanmasıyla birlikte öğretmenler 100 kilometreden fazla uzaklıktaki, toplu taşımanın dahi olmadığı ilçelere gidecek. Örneğin Ankara Bala’daki bir öğretmenin yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta bulunan Haymana’daki bir okula ataması yapılırken, Antalya’da Muratpaşa ilçesindeki bir öğretmenin yaklaşık 165 kilometre uzaklıkta bulunan Kaş’taki bir okula ataması yapıldı. İzmir’de ise bir öğretmen Seferihisar’dan yaklaşık 180 kilometre uzaktaki Kiraz’a atandı. Muğla’da ise akıllara durgunluk veren bir atama örneği gerçekleştirildi.

Seydikemer ilçesinde bulunan eğitim emekçilerinin yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki Bodrum ilçesinde bulunan bir okula ataması yapıldı. Bazı okulara ulaşmak için 2-3 saatlik, aktarmalı otobüs yolculuğu gerekirken bazı okullara ise toplu taşıma ile ulaşmanın mümkün olmadığı görülüyor. Eğitimcilerden atamalara tepkili... Cumhuriyet’e konuşan eğitimci Özgür Bozdoğan, resen atamaların öğretmenlerin iradesini yok sayan ve öğretmenleri mağdur eden bir atama biçimi olduğunu ifade etti.

‘YETERLİ ÖĞRETMEN ATAYARAK KAPATILMALI’

İlçe grubu adı verilen ve norm kadro fazlası öğretmenlerin atanabilecekleri coğrafi sınırları gösteren listelerin oldukça geniş tutulmasından kaynaklı yaşanan mağduriyetin boyutlarının arttığını belirten Bozdoğan, “Buna ek olarak bu sene mazeret tayinlerinde atamaları il emrine yapılan öğretmenlerin il genelinde resen atanmaları yaşanan sorunu inanılmaz boyutlara taşımıştır. Yüzlerce kilometre ötedeki okullara atanan ve saatlerce yol gitmek durumunda kalacak olan öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetin mutlaka giderilmesi gerekmektedir. Resen atama dolaylı sürgündür ve kabul edilmesi mümkün değildir. Öğretmen açığı öğretmenleri resen atayıp mağdur ederek değil yeterli sayıda öğretmen atayarak kapatılmalıdır” dedi.

‘AİLE BÜTÜNLÜĞÜ ZEDELENECEK’

Atamaların; öğretmenlerin günlük yaşamını imkânsız hale getirdiğini, aile bütünlüğünü zedelediğini ve eğitim hizmetini aksattığını vurgulayan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise, “Norm güncellemesi yapılmaksızın, plansızca gerçekleştirilen bu atamalar; öğretmenleri yeniden norm fazlası durumuna düşürecek ve aynı branşlarda tekrar öğretmen ihtiyacının doğmasına sebebiyet verecektir” diye konuştu.