Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı depremde yaşamını yitirdi

Yaklaşık bir ay önce Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Simay Atlı'nın depremde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 08:57
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı depremde yaşamını yitirdi
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 42 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği deprem sonrası tüm Türkiye yasa boğuldu.

Depreme yakalananlar arasında Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Simay Atlı da vardı. 

Psikoloji okuyan 21 yaşındaki Simay Atlı, Kahramanmaraş'ta çöken Penta Park'ta oturuyordu. Simay Atlı ve annesinin çöken binada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

 Atlı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sempatik tavırlarıyla dikkat çekmiş verdiği cevaplarlar da milyonları güldürmüştü.


Kim Milyoner Olmak İster deprem Simay Atlı

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